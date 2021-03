Talent Lipke gaat voor zijn kans in de Korfbal League en verlaat Harderwijk al na één seizoen

Lipke (21), speler van Talent TeamNL (Jong Oranje) hield zijn opties open en gaf Unitas in januari geen toezegging. ,,Ik heb vorig jaar al contact gehad met KZ, maar koos toen voor Unitas. Mijn doel is om zo snel mogelijk in de Korfbal League te spelen en ik vond Unitas een mooie tussenstap. Door corona is de situatie wel veranderd. Ik ben 21, dat is niet oud. Maar ik wil niet op te late leeftijd in de league belanden en heb nu door corona al een jaar gemist. Ik had niet al lang gepland om weg te gaan. Maar toen KZ weer kwam, heb ik gekozen voor deze mooie stap.’’

Lipke beseft dat hij bij een topclub terechtkomt, maar ziet voor zichzelf genoeg perspectief. ,,Niet om daar lekker in het tweede te spelen, maar om als ik mijn niveau haal volle bak voor 1 te gaan. Dat ik bij Talent Team NL door ben blijven trainen heeft me absoluut geholpen. Het was coronaproof; wij werden voor elke training getest.’’

Lipke, eerstejaars student commerciële economie & sportmarketing in Amsterdam, blijft voor ‘het leven om korfbal heen’ in Harderwijk wonen. ,,Het is een uurtje rijden. Mijn vriendin speelt ook bij KZ. De optie om daar te kunnen slapen is wel een voordeel.’’

Geen verrassing

Lipke keerde afgelopen zomer na een jaar bij Wageningen terug bij hoofdklasser Unitas, waar hij zes jaar in de jeugd speelde. TC-lid Gert-Jan van de Glind zegt niet verrast te zijn dat de korfballer nu weer vertrekt. ,,Ik hield hier al rekening mee. Vanaf dat wij met Unitas niet meer korfballen door de lockdown, wordt er aan hem getrokken, want de Korfbal League speelt door en datzelfde geldt voor Talent TeamNL. We horen ook van de bondscoaches dat hij het daar heel erg goed doet. Hij heeft zich in de kijker gespeeld, ook als ze onderling trainen met Oranje.’’

Volgens Van de Glind hing het vertrek van Lipke al langer in de lucht. ,,Er waren meerdere clubs uit de League geïnteresseerd en Matté was al in onderhandeling met KZ. Hij kiest voor zijn ambitie en heeft dit ook eerlijk uitgesproken. Het was wachten tot het rond kwam. We zagen dit aankomen en hebben al ingespeeld op een mogelijk vertrek met de komst van Noah Bijsterbosch. Het is natuurlijk wel teleurstellend. We hadden hem net binnen en hij is al weg zonder dat we door corona wat hebben gedaan.’’