Talent Van de Vosse kiest na het afscheid van Team24 voor een vervolg bij VC Zwolle Topvolleybal

Kwiek-handbal­ster Daphne Luchies is na tegenslag beter dan ooit: ‘Die blessure heeft me alleen maar sterker gemaakt’

Het is een zeldzaamheid in de sport en zeker op het hoogste niveau, maar bij Kwiek gebeurt het: de Raalter handbalsters trappen zaterdag het nieuwe seizoen af met exact dezelfde speelsters als vorig seizoen. Wel is er een nieuwe trainersstaf én een van Nederlands grootste talenten doet dit seizoen volledig mee. Jeugdinternational Daphne Luchies is na een zware knieblessure sterker dan ooit teruggekomen.

2 september