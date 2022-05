Talentvolle Harderwijkse motorcoureur Rio Olofsen (15) hoopt stiekem op meer dan alleen zijn Le Mans-droom

Handbal overzicht Handbal in Salland: Nieuw Heeten wint thriller van SDOL; Voorwaarts, Wijhe’92 en Heeten niet rouwig om wegglippen­de titelkan­sen

Tien seconden voor tijd gooide Esmee Hunneman namens Nieuw Heeten het laatste doelpunt van de wedstrijd tegen de touwen. Daarmee besliste ze de derby tegen SDOL in Nieuw Heetens voordeel. Koploper Heeten verloor in diezelfde hoofdklasse A het titelduel tegen DOS en lijkt daardoor naast het kampioenschap te grijpen. Maar net als Wijhe’92 en Voorwaarts in de tweede divisie maalt de ploeg daar niet om.

8 mei