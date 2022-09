Teams HC Zwolle na drie wedstrijden nog altijd ongeslagen in de overgangsklasse

Volgens Boone stond vooral de defensie erg goed. ,,Er was een fase in het duel waar zij de overhand hebben, maar eigenlijk geven we nagenoeg niets weg. Daarnaast liep de corner vandaag weer goed met twee doelpunten.” Boone blijft bescheiden onder de goede start van zijn ploeg. ,,Het is een cliché, maar we spelen echt wedstrijd voor wedstrijd. We moeten zo lekker door blijven hockeyen, dat is het belangrijkste.”