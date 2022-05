Teams van MLTC en ZLTB voldoen aan de verwachting in de voorjaarscompetitie

De jonge ploeg van MLTC wint ietwat verrassend ruim van het Apeldoornse Daisy (6-2). Na de singles is de tussenstand 3-1 in Meppels voordeel, waarna zowel de dames- als herendubbel in winst worden omgezet. Bij de gemengde dubbels wordt de buit gedeeld. Aanvoerder Robin Grit sprak in het begin van het seizoen de hoop uit dat MLTC zich in ieder geval veilig zou spelen in de hoofdklasse gemengd. Zijn optimistische verwachting vooraf, dat een plek in de top-3 gezien de geringe krachtsverschillen ook niet ondenkbaar is, wordt bewaarheid.