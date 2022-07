Teamzilver voor junioren Nanning en Morssinkhof bij EK springen in Oliva

Het Nederlands kwartet hield in de laatste twee van in totaal drie omlopen in de landenwedstrijd een schone lei. Immers telden in beide omlopen de beste drie resultaten. Zowel Nanning als de Hierdense Morssinkhof (Checkpoint Chacco) sprong zowel op woensdag als donderdag foutloos. Genoeg voor goud was het niet, want ook winnaar België maakte in de laatste twee omlopen geen enkele fout.