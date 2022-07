Ten Kate-coureur Dominique Aegerter neemt steeds meer afstand in WK Supersport, goed voor negen zeges op rij

Titelverdediger Aegerter opende het seizoen op het circuit van Aragón met een tweede plaats, maar won daarna alles wat er te willen viel. Omdat Lorenzo Baldassarri, ook op Yamaha, in vrijwel alle wedstrijden de tweede plaats pakt is de achterstand van de Italiaan nog enigszins te overzien: 64 punten. Bovendien is het seizoen niet eens op de helft, er staan 14 nog races op het programma.

Cadeau kreeg Aegerter de winst in Engeland niet. In de eerste manche - ingekort na een crash van Peter Sebestyén in de eerste ronde - moest de Zwitser zijn rivaal Baldassarri tot en met de laatste ronde in het oog houden. In de tweede race kwam Aegerter vanaf de vierde plaats naar voren, opnieuw slaagde hij erin om zijn concurrent een flinke tik uit te delen.