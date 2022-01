Ten Kate Racing stuurt naast Aegerter een jonge Italiaan de circuits op in het WK Supersport

Taccini (19) is geen onbekende voor Ten Kate Racing. De coureur was afgelopen jaar in Argentinië al de vervanger van Galang Hendra Pratama, die vanwege problemen met zijn visum niet mocht starten. Het debuut leverde de Italiaan meteen een elfde plaats op. In dat weekeinde veroverde de Zwitser Aegerter de wereldtitel.

De Romein is gelukkig met de keuze van de Nieuwleusense teamleiding. ,,Ten Kate is een van de beste teams in de paddock. Tien keer wereldkampioen in de Supersport-klasse, wat wil je nog meer. Voor mij is dit een enorme kans.’’ Teammanager Kervin Bos werd in Argentinië vooral overtuigd door de energie die Taccini uitstraalde. ,,We hebben nu een ervaren en een jonge rijder in het team, een goede mix. Taccini werd in Argentinië in iedere sessie sneller, dat geeft aan dat hij talent heeft.’’