Tennistalent uit Zwolle plaatst zich met pijnstillers voor NK: ‘Ik wilde deze kans niet laten schieten’

Ondanks een lichte voetblessure heeft Sarah van Emst zich gekwalificeerd voor de NK tennis in Amstelveen. Een beloning voor de knappe ontwikkeling van de Zwolse in dit tennisjaar.

Na twee overwinningen in het kwalificatietoernooi maakt de 17-jarige Van Emst dinsdagavond haar NK-debuut bij de senioren. Ze won op de indoorbanen van het Nationaal Tenniscentrum van Chanell Janssen met 6-4, 6-2 en van Hanneke Lodewijks met 6-4, 6-3. In het dubbelspel was Van Emst, samen met Elysia Pool, al zeker van deelname.

Pijnstillers

Van Emst kampt met een lichte voetblessure, waarvan de aard niet helemaal duidelijk is. ,,Ik heb er best last van, maar ik wilde deze kans niet laten schieten en speelde daarom met pijnstillers.”

Afgelopen week kwam de Zwolse in actie op de Nederlandse Overdekte Junioren Kampioenschappen (NOJK). Bij de meisjes tot en met 18 jaar sloeg Van Emst zich naar de kwartfinales en daarin was Isis Louise van den Broek met 6-2, 6-1 te sterk. Geen schande, want Van den Broek staat te boek als een uitzonderlijk talent. Niemand wist een set af te snoepen van de uiteindelijke juniorenkampioen, die nog maar 15 jaar is.

,,Ik ging die wedstrijd al in met pijn aan mijn voet. In de tweede set had ik ook op kunnen geven, maar dat heb ik niet gedaan”, aldus Van Emst, die in de eerste ronde van de NK opnieuw gekoppeld is aan Van den Broek. Iets waar ze niet heel blij van wordt. ,,Ik had het leuker gevonden om tegenover een oudere speelster te staan.”

Veredeld jeugdkampioenschap

Omdat onder meer de vijf beste Nederlandse speelsters op de WTA-wereldranglijst ontbreken op de NK, is er dit jaar sprake van een veredeld jeugdkampioenschap in Amstelveen.

Van Emst heeft dit jaar mooie stappen gezet op de lange, zware weg naar een bestaan als proftennisser. Ze won dit najaar voor het eerst een internationaal juniorentoernooi (ITF J4 Emmeloord), een week nadat ze voor het eerst een finale had gehaald in het enkelspel. Van Emst begon het jaar als nummer 877 op de ITF-wereldranglijst voor junioren (tot en met 18 jaar) en staat inmiddels in de top 500.