Tess de Vries moet de voornaamste aanvalster worden van Regio Zwolle Volleybal

Door uitschake­ling in de beker zit het uiterst tumultueu­ze seizoen van BZC erop

BZC nam zondagmiddag met een nederlaag in de eerste ronde van de beker tegen PSV (16-17) vervroegd afscheid van het publiek in ‘t Timpke. Het seizoen zat erop, want door het besluit vrijwillig te degraderen werden de laatste twee eredivisiewedstrijden van de Borculose viervoudig landskampioen geschrapt. Na een seizoen boordevol tumult gaat BZC verder in de eerste divisie.

4 april