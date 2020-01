‘The Flame’ uit Giethoorn verdedigt titel: ‘Het vrouwendarts staat echt nog in de kinderschoenen’

Femke Herms (36) doet al ruim vijftien jaar aan darts. Het klassieke verhaal ging ook op voor haar. ,,Ik woonde in 2002 nog in Meppel en kreeg een keer in de kroeg een paar pijlen in mijn handen gedrukt", verklaart ze. ,,Dat gooien ging best goed. Vervolgens ben ik lid geworden van de Friese Dartbond. Het betekende dat ik punten kon verdienen voor de Nederlandse Ranking. Op die manier kun je in het Nederlands team komen. Dat is gelukt. Op het EK in Hongarije in 2018 heb ik drie medailles behaald. Helaas zijn mijn prestaties nu net niet goed genoeg voor een plek in Oranje.”