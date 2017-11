Thomas Krol pakt brons op 1500 meter

'Niet perfect"

Krol, die zondag in de B-groep de 1000 meter won in 1.09,11 minuten, keek tevreden terug op zijn wereldbekerweekend. ,,Want eigenlijk was het niet eens een heel goede race’’, keek hij terug. ,,Ik maakte een paar missers en het was tactisch niet perfect. Ik startte te langzaam en moest daarna te veel goedmaken. Het was niet top, maar dat betekent ook dat als ik wel die perfectie benader dat het nog sneller kan.’’ Nog niet zo snel als Joeskov geeft Krol toe. ,,In hem moest ik echt mijn meerdere erkennen, zo reëel moet je zijn. Maar het geeft wel aan dat mijn basisvorm erg goed is. Ik ben erg blij met een podiumplek, al hangt er van de wereldbekers natuurlijk minder af dan bij het NK twee weken geleden. Toen was het spannender, ging het om plaatsen op de wereldbeker.’’