Thomas Krol zet NK sprint uit zijn hoofd: alle focus op WK afstanden

Thomas Krol komt niet in actie op het NK sprint komend weekend in Heerenveen. De 26-jarige schaatser uit Deventer kiest voor een andere voorbereiding op het WK afstanden in Inzell dat op 7 februari begint.

Krol had na het NK afstanden tussen kerst en oud en nieuw de focus nog op zowel het WK afstanden als internationale sprintvierkampen. Hij mocht starten op het EK sprint in het Italiaanse Collalbo anderhalve week geleden en wilde daar het WK sprint ook binnenhalen. Door een val op de eerste 1000 meter lukte dat niet, een dag later reed hij een baanrecord en won hij de tweede 1000 meter. Om zich alsnog ook voor het WK sprint te plaatsen zou de Deventenaar aan de start moeten verschijnen op het NK sprint komend weekend. ,,Ik heb het met Jac (coach Orie van Jumbo-Visma) uitgebreid besproken en we zijn tot de conclusie gekomen dat het beter voor mij is om het NK sprint niet te rijden. Dat is toch weer een vierkamp en dat hakt er toch wel in. Niet de ideale voorbereiding op het WK afstanden twee weken later en dat is toch het belangrijkste’’, legt Krol de beslissing uit. ,, Het is beter om juist nog wel een week later een afstand tijdens de wereldbeker in Hamar te rijden. Als superluxe trainingstest, zeg maar.’’

Beslissing

Het was geen gemakkelijke beslissing, geeft Krol toe vanuit het trainingskamp van Jumbo-Visma in Collalbo. ,,Ik weet dat ik kans maak op een ticket voor het WK sprint en misschien wel een nationale titel. Maar je moet aan de andere kan vooral kijken waar ik het meeste kans maak om wereldkampioen te worden en dat is niet op een WK sprint. Zo reëel moet je zijn. Dat kan wel op het WK afstanden. Dus is dat het allerbelangrijkste. Nu hebben we er voor gekozen om extra te trainen om in topvorm te kunnen zijn in Inzell. Je kunt nou eenmaal niet alles rijden. En uiteindelijk vind ik het ook fijner om te doen waar ik goed in ben en dat zijn de 1000 en de 1500 meters. De 500 meter loopt wat minder bij mij. Als hij goed valt, kan ik een heel goede tijd rijden. Maar als er iets tegen zit dan wordt het minder. Dan is het beter om in Hamar te rijden.’’

Volledig scherm Thomas Krol komt op de 1000 meter ten val tijdens de Europese kampioenschappen sprint. © ANP

Was het anders als hij niet was gevallen in Collalbo? ,,Jazeker, want dan had ik me nu al geplaatst voor het WK sprint. Dat is een zure conclusie, maar het blijven staan is vereiste één bij het schaatsen. Zo is het nu eenmaal. Natuurlijk is het heel jammer, want een WK sprint in Thialf is wel heel gaaf. Dat staat als een paal boven water. Maar een sprintvierkamp extra is nu eenmaal geen goede voorbereiding op het WK afstanden.’’

Lies

,,Plus vorig jaar – en dat speelt wellicht ook wel een beetje mee – verrekte ik mijn lies tijdens het NK sprint. En dat risico wil ik niet nog een keer lopen. De kans dat dat weer gebeurt, is erg klein, dat weet ik, maar een vierkamp sprint is dan misschien net even te veel.’’