Thorbjarnarson debuteert voor Landstede Hammers met overwinning in Leeuwarden

De Zwollenaren wonnen in het weekend nog knap van landskampioen Leiden, maar hebben in Friesland in eerste instantie de handen vol aan Aris. De 24-22 na Q1 is echter het laatste spannende moment, want de daaropvolgende run van Landstede Hammers komt Aris nooit meer te boven. Via 0-12 wordt het 24-34, om in de tweede helft verder en verder uit te lopen.

Eerste scores

Al snel maakt Thorir Thorbjarnarson, de nieuwe IJslandse Hammer, zijn debuut en hij luistert dat op met zijn eerste scores. Punt van aandacht is de verdediging, want 73 punten is te veel. Zo oordeelt ook point guard Naba Echols, op deze avond goed voor 22 punten. ,,Ik weet zeker dat coach Mark van Schutterhoef daar eerlijk over gaat zijn de komende dagen, want 73 punten is te veel. Er zijn niet veel teams die tegen ons meer dan zeventig punten maken. Maar is een belangrijke overwinning, for sure.”