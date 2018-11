Thuis is zijn taak (bijna) volbracht, nu wil Stam klussen aan een elftal

In een zwarte driekwart jas loopt Jaap Stam restaurant Urbana in Zwolle binnen, groet het personeel vriendelijk en poseert daarna gewillig voor de fotograaf. Hij oogt ontspannen en fit. Het getekende gezicht verraadt geen man die naarstig op zoek is naar een trainersbaan of diep geraakt is door het ontslag bij zijn laatste werkgever, Reading. ,,Even rust en aandacht voor thuis is ook heerlijk.”