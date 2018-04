Tien basketbalsters van het Apeldoornse Royal Eagles naar Oranje-teams

Onder 18 jaar

Van 3 tot en met 12 augustus vindt het EK (B divisie) voor speelsters onder de 18 jaar plaats in Oberwart, Oostenrijk. Bondscoach Meindert van Veen heeft daarvoor ook een selectie van 23 speelsters samengesteld. Namens Royal Eagles strijden Birte Steggink, Celine Dupont en Meike Koelman voor een plek in de EK-selectie.

Onder 16 jaar

Onder 15 jaar

Hoofdcoach Joost van Rangelrooy is trots op de selectie van de speelsters: ,,Er is niets mooiers dan in de zomer te mogen spelen voor je land. Dat er tien speelsters uit ons programma door de bondscoaches zijn geselecteerd is een mooie prestatie van ons team en de meiden in het bijzonder. Zij werken het hele jaar hard om zichzelf iedere week weer te verbeteren, dat wordt dan extra bevestigd met een oproep voor Oranje.”