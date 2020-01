Tienkamper Léon Mak uit Heerde doorstaat de mentale tikken

Hinkelen

Hinkelen was het enige dat hij nog kon met nog liefst 1100 meter (!) te gaan. Hoewel hij het inmiddels rustig vertelt, was hij op dat moment in totale paniek. ,,'Ik kan niet verder', zei ik tegen landgenoot Sven Roosen. 'Blijf lopen, je gaat niet opgeven', antwoordde hij."

Telefoongesprekken

Die onverzettelijkheid was bijzonder voor iemand die zichzelf als topsporter aan het begin van het jaar nog nauwelijks serieus nam. Doordat Mak onder meer tweemaal zijn hamstring scheurde, werd hij ongelukkig van zijn eigen lijf. Pijnvrij trainen ging nauwelijks. ,,Als je weer half mank naar de auto loopt na een training, vraag je je af wat je aan het doen bent", zei hij voordat hij naar Zweden afreisde. Nooit eerder had hij de steun van coach Michel Knobbe zo nodig om mentaal overeind te blijven. Het resulteerde in urenlange telefoongesprekken tussen coach en pupil, onder meer omdat Mak een paar dagen voor het NK junioren wegens een gebrek aan vertrouwen dreigde niet te starten.

Knobbe moest hem naar eigen zeggen bij de haren naar het NK slepen. Hij zag hoe zijn pupil zijn eerste meerkamp in anderhalf jaar tijd voltooide en ook nog eens won. Het euvel van de fysieke tegenslagen was ondertussen gevonden. Knobbe was ook degene die hem vlak voor het NK naar de Gelderse Vallei in Ede stuurde, waar de doktoren ontdekten dat er een krachtsverschil zat tussen de linkerhelft en de rechterhelft van zijn lijf. Ook had Mak moeite met het aanspannen van kleinere spieren in zijn romp en billen. ,,Ik heb Michel inmiddels gezegd dat hij het al die tijd toch goed had gezien", grapt de Heerdenaar.