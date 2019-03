Tietema start zijn fietstocht voor het goede doel langs achttien Eredivisiestadions

Vanochtend om 10.00 uur klonk het startschot vanaf het Rode Torenplein in provinciehoofdstad Zwolle. Zijn zusje Iris (19) heeft het syndroom van Down en knipte een lint door, waarna de stoet van om en nabij de 25 wielrenners in gang schoot. De eerste etappe voert via Heerenveen en Leeuwarden naar finishplaats Groningen. Uiteindelijk wordt zaterdag 6 april de Johan Cruijff Arena als laatste stadion aangedaan en is de tocht compleet. Sailant detail is dat Tietema – semiprof bij IJsselstreek – met zijn route het logo van Fonds Gehandicaptensport vormt.