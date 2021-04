Tijd is nog altijd niet rijp voor de Omloop van de IJsseldelta, wielerkoers wederom geschrapt

Wielrennen Jan Dunnewind uit Bant bewijst dat polderjon­gen met diabetes kan uitgroeien tot een uitgekook­te klimgeit

13 april Jan Dunnewind is niet de meest doorsnee wielrenner. De 22-jarige coureur is een klimgeit uit de Noordoostpolder, waar alles zo goed als vlak is. De renner uit Bant, die dan ook een paar maanden in Limburg trainde, fietst bovendien voor Team Novo Nordisk, dat bestaat uit renners die allemaal diabetes type 1 hebben.