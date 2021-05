Tim Marsman (20) als belofte van Oranje naar Nations Cup voor wielrenners

HANDBAL Marit Winkels speelt bij Kwiek op de rechter­vleu­gel als het noodzake­lijk is: ‘Als ik er moet staan, sta ik er’

9 mei Kwiek heeft de eerste punten in de alternatieve competitie binnen. Zaterdagavond versloeg de ploeg van trainer Lars Hoogeveen het nog eveneens puntloze Volendam (28-25). Opbouwspeelster Marit Winkels had met drie knappe goals op rechts een mooi aandeel in de overwinning. Al had de Twentse de doelpunten liever vanaf de andere kant gemaakt.