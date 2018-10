Timmermans prof bij Roompot-Charles

Ook Coklu naar laatste 32 bij WK driebanden

3 oktober In navolging van Dick Jaspers heeft ook eredivisiespeler Murat Naci Coklu de volgende ronde bereikt van het WK driebanden in Caïro. In tegenstelling tot Jaspers moest Coklu een flinke inspanning leveren. De speler van Bousema/Lochem achterhaalde net op tijd de Colombiaan Garcia: 40-37.