Titelverdedigster en grote concurrente Anne Terpstra zegt af voor NK MTB in Apeldoorn

Twee weken geleden kwam de Friezin tijdens de start van de UCI Mountain Bike Worldcup in Val di Sole Italie hard ten val. In eerste instantie leek de blessure aan haar pink mee te vallen en daarom besloot ze afgelopen week ook te starten in de UCI Mountainbike Worldcup in Andorra, waar ze finishte op een vierde plaats, Afgelopen dinsdag na onderzoek in het ziekenhuis werd een breuk geconstateerd aan haar linkerpink.