Toernooidirecteur Nummerdor wordt beachvolleybalcoach

Eelco Sintnico­laas: 'Nou moet ik eerst die enkel weer goed krijgen'

8 augustus Even was daar de twijfel in zijn stem, toen zijn sportieve toekomst ter sprake kwam voor de camera van de NOS. Net nadat Eelco Sintnicolaas moest besluiten de strijd te staken op de tienkamp tijdens het EK atletiek in Berlijn, zat de emotie hoog bij de de 31-jarige Apeldoornse atleet. Een dag later probeert hij te relativeren, maar weet de Nederlands recordhouder op de tienkamp dat er iets moet gebeuren.