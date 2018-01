Tonego overtuigend naar zaalvoetbaltitel

Tonego is er opnieuw in geslaagd om het Tiendorpentoernooi zaalvoetbal te winnen. In de finale versloeg de ploeg uit Luttelgeest de grote rivaal SC Emmeloord met 5-1. Tollebeek eindigde als derde.

Al in de poulefase werd snel duidelijk dat Tonego en Emmeloord tot de favorieten behoorden. De jonge ploeg van SC Emmeloord imponeerde in poule A door alle wedstrijden te winnen. In poule B presteerde het ongenaakbare Tonego hetzelfde kunststukje.

De echte spanning was voelbaar in de strijd om de andere kruisfinaleplaatsen. Uiteindelijk gingen Creil (poule A) en Tollebeek (poule B) met de twee favorieten mee naar de finalepoule. Daarin verloor Tollebeek met 1-5 van Emmeloord dat met toernooitopscorer Naoufal Bellari de uitblinker in huis had. In de andere kruisfinale won Tonego door goals van Sjoerd Tuinhof en Pjotr de Roo met 2-0 van Creil.

In de finale stonden dus dezelfde ploegen als vorig jaar. Tonego pakte al snel een 2-0 voorsprong door goals van Joost op de Kelder en Allan Bakker. Ondanks aandringen van Emmeloord sloeg Tonego in de omschakeling weer twee keer toe (Jeroen van den Berg, Thijs de Vries). De terechte tegengoal van Jaouad Boundati werd beantwoord met de 5-1 van Allan Bakker, waardoor de vorige jaar veroverde wisselbeker in Tonego handen blijft.