Top-8 klassering verdwijnt uit het zicht voor AGOVV Futsal na 4-2 verlies in Volendam

video Hans uit IJsselmui­den ziet zijn IJTC opbloeien, met dank aan gerenoveer­de kantine

In drie jaar tijd van 65 naar 130 leden. De IJsselmuider Tennis Club (IJTC) bloeit op. Volgens voorzitter Hans Hullegie speelt het gerenoveerde clubhuis daarbij een grote rol. ,,We proberen onze bezoekers in de watten te leggen. Een fijne sfeer in de kantine is bepalend voor een bloeiend verenigingsleven.’’

