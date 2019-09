Topatleten zijn ‘kers op de taart’ van gezellige en nuttige Berkumloop

Met tijden waar in Nederland maar weinigen aan kunnen tippen, winnen Hillary Kipkoech (in 29,15) en Mercy Njorogo (34,51) dinsdagavond de 10 kilometer van de Berkumloop, zoals er zo vaak een Keniaan de hoogste podiumplek bestijgt in wijkcentrum De Weijenbelt. Atletenmanager Gerard van der Veen heeft het prijzengeld al meer dan eens uitgedeeld aan lopers uit zijn stal. Het is, net als op de Halve Marathon, dankzij Van der Veen dat er elk jaar een aantal razendsnelle Kenianen aan de start staat van de wijkloop.