Topclub Dynamo uit Apeldoorn plant verhuizing naar competitie in België: ‘Kans was nooit zó groot’

Handbal in Salland: Heeten verliest eerste wedstrijd na lange stop, ook Zwolle en Overwete­ring grijpen net mis

De handbalsters van Heeten mochten eindelijk weer spelen in de hoofdklasse A. Door een reeks afgelastingen dateerde hun laatste competitiewedstrijd van november. Toen werd er met ruime cijfers van Dalfsen gewonnen. Nu was Dalfsen opnieuw de tegenstander, maar een tweede zege zat er niet in: 28-29.

13 maart