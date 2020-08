Tophockeyster De Goede doet op ‘clinictoernee’ ook Deventer en Zutphen aan

waterpolo ‘Luie’ waterpo­loër Steijn Lammers van BZC heeft zichzelf een schop onder de kont gegeven

9 augustus Steijn Lammers (22) heeft overwogen om maar helemaal te stoppen met waterpolo. Maar na een goed seizoen in de eerste divisie bij Aqua-Novio in Nijmegen is de Ruurlose schutter toch terug in de eredivisie, bij BZC.