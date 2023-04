Topper voor Heerde, Dynamo kan reuzenstap zetten naar titel en Smash’70 strijdt voor plek in finale

Programma Apeldoorn/VeluweHet aftellen naar het eind van de competities is begonnen. Elke overwinning of nederlaag weegt daarom net ietsje meer dan normaal. Zowel voor de ploegen bovenin als onderin.

Voor Heerde kan het bijvoorbeeld een mooie zaterdag worden. De ploeg die nota bene afgelopen jaar promoveerde naar de derde klasse speelt de topper bij koploper Dieze West in Zwolle. het verschil is maar één puntje, dus bij winst neemt Heerde de koppositie over.

Voor Columbia is er spanning van een heel andere orde. De Apeldoorners hobbelen in de eerste klasse het hele seizoen achter de feiten aan en is onderhand toe aan de laatste strohalm. Die moet dan worden gepakt tegen subtopper SC Bemmel.

Dynamo won donderdag de eerste wedstrijd in een best-of-five om de landstitel van Orion. Zondag is het tweede duel in Apeldoorn. Als Dynamo er opnieuw in slaagt om te winnen is titelprolongatie een forste stap dichterbij gekomen. In Hattem strijdt Smash’70 ook nog voor de landstitel. In de eigen hal wacht zaterdag de halve finale tegen Maashorst in de eredivisie van het tafeltennis.

Het volledige sportprogramma van komend weekend:

AMATEURVOETBAL

Zaterdag (14.30 uur, tenzij anders aangegeven):

Derde divisie: DVS’33 – Rijnvogels (15.00), DOVO – Sparta Nijkerk (16.30), Ter Leede – VVOG (17.00).

Vierde Divisie B: Ajax – CSV Apeldoorn.

1e klasse A: BOL – NSC Nijkerk, SDC Putten – Olympia, Nunspeet – Roda’46 (14.45).

1e klasse E: Achilles’12 – WHC, Hulzense Boys – Epe.

2e klasse I: FC Horst – WVF, Owios – VSCO’61, Hierden – Be Quick’28 (15.00), AGOVV – Unicum (15.00).

3e klasse B: EFC’58 – VVOP, Terschuurse Boys – DSV’61, Zeewolde – Elspeet (15.00), Swift’64 – Zwart Wit’63 (15.00).

3e klasse C: Olympia’28 – Hattem, Dieze West – Heerde (15.00).

3e klasse E: AVW’66 – Eerbeekse Boys, Teuge – ZZC’20, VIOS Vaassen – Oene (17.00).

4e klasse C: Harskamp – Rood-Wit’58.

4e klasse D: SEH – Hulshorst, EZC’84 – WZC Wapenveld, ZVV’56 – ’t Harde, Noord Veluwe Boys – Apeldoornse Boys, Prins Bernhard – VEVO.

Zondag (14.00 uur, tenzij anders aangegeven):

1e klasse D: De Bataven – WSV, Columbia – SC Bemmel.

3e klasse D: ABS – Robur et Velocitas, Diepenveen – Albatross, Colmschate’33 – KCVO, Beekbergen – Markelo, Overwetering – Groen Wit’62.

4e klasse F: Orderbos – Klarenbeek, Loenermark – SC Rheden, TKA – Victoria Boys (14.30 uur).

5e klasse E: CCW’16 – Emst, Wissel – Go Ahead D.

Vrouwen:

Hoofdklasse A: Klarenbeek – SC Stiens (za. 14.00).

Hoofdklasse B: Trekvogels – Victoria Boys (zo. 14.30).

VOLLEYBAL

Mannen:

Play-off finale: Dynamo – Orion (zo 15.00).

KORFBAL

Hoofdklasse A: AW/DTV – Unitas (za 15.30).

Overgangsklasse B: De Meeuwen – Tweemaal Zes (za 15.30), Dindoa – Altilopen (za 15.30).

1e klasse B: Noviomagum – Apeldoorn (za 16.15).

2e klasse C: Elburg – Rood-Wit (za 15.30).

2e klasse D: AKC – Sparta N. (za 15.30).

HOCKEY

Mannen:

1e klasse A: AMHC – Hattem (zo. 14.45).

2e klasse A: Ares – Zevenaar, Mezen – Beuningen (zo. 14.45).

Vrouwen:

2e klasse B: AMHC – HCM (zo 12.45).

HONKBAL

2e klasse A: Euro Stars – WSB (vr. 19.30).

RUGBY

2e klasse Cup: RFC The Rams – RC Hilversum (zo 14.00).

TAFELTENNIS

Eredivisie halve finale: Smash’70 – TTV Maashorst (za 16.00).

Tweede Divisie A: Avanti – De Brug (za 15.00).

WATERPOLO

Mannen:

3e divisie: Nunspeet - DraGor (za 18.50).

Vrouwen:

2e divisie: Nunspeet – OZ&PC 2 (za 17.55).

ZAALVOETBAL

Eredivisie-B: ZVV Eindhoven – AGOVV (vr 21.30).