Toppers en degradatiekrakers in inhaal- en bekerweekend

sportagenda apeldoorn & WVKomend weekend is er een redelijk beperkt sportprogramma voor de verschillende clubs in de regio’s Apeldoorn en West-Veluwe. Zo liggen de voetbalcompetities grotendeels stil, maar is er wel een bekerprogramma.

Het weekend begint deze keer wel vroeg, want donderdagavond staan er al de nodige bekerduels op het programma. Het bekervoetbal zorgt daarnaast ook altijd voor de nodige leuke affiches tussen clubs die elkaar normaal gesproken niet treffen.

Wat te denken van CSV Apeldoorn dat Juliana’31 uit Malden ontvangt. Waar CSV afgelopen seizoen de hoofdklasse inruilde voor de eerste klasse, maakte Juliana’31 de stap in de omgekeerde richting. In de zondagse hoofdklasse doet de club het tot dusverre uitstekend. Een mooie uitdaging dus voor de Apeldoornse ploeg.

Jacht op de koppositie

In de derde divisie is komend weekend wel een normaal programma en daarin neemt DVS’33 het in eigen huis op tegen Barendrecht. Het is de vraag of de onrust vanwege het verrassende aangekondigde vertrek van trainer Richard Plug zijn weerslag zal hebben. In jacht op de koppositie van Sparta Nijkerk, kan DVS zich tegen de degradant uit de tweede divisie geen misstap veroorloven.

In de eerste klasse van het vrouwenvoetbal speelt Victoria Boys zondag een heuse topper. De trotse koploper ontvangt in het Victor Stadion nummer twee DVC’26 uit Didam. Inzet is de koppositie.

Goed vervolg

De hockeysters van Ares staan voor een belangrijk duel in de kelder van de 2e klasse D. Tegen het nog puntloze Deventer hopen de Apeldoornse vrouwen hun goede resultaat van afgelopen week tegen Leusden een vervolg te geven en zo de aansluiting te vinden met de ploegen boven hen.

Het volledige sportprogramma van donderdag en komend weekend:

VOETBAL

Zaterdag (14.30 uur, tenzij anders vermeld)

Derde divisie: DVS’33 – Barendrecht, Ajax – VVOG, Hoek – Sparta Nijkerk.

4C: Vierhouten’82 – FC RDC (15.00).

Zondag (14.00 uur, tenzij anders vermeld)

2J: Bon Boys – WSV.

3B: Colmschate – Albatross.

Districtsbeker

Rood-Wit’58 – BAS (do 20.00), Rohda Raalte – NSC Nijkerk (do 20.00), ZVV’56 – Stroe (do 20.00), Columbia – Woezik (zo) (do 20.00), Woezik (za) – AGOVV (do 20.00), WHC – SDC Putten (za 14.30), SEH – FC Horst (za 14.30), Unicum – Nunspeet (za 15.00), Robur et Velocitas – Be Quick’28 (za 17.00), DVS’33 2 – Epe (za 17.00), CSV Apeldoorn – Juliana’31 (za 17.00), Apeldoornse Boys – Brakkenstein (zo 14.00), Orderbos – SML (zo 14.00), Loenermark – HAVO (zo 14.30).

Vrouwen

Zaterdag, 1B: De Weide – Klarenbeek (15.00).

Zondag, 1C: Victoria Boys – DVC’26 (14.00).

BILJARTEN

Driebanden eredivisie: Dallinga - A1 Biljarts (zo 13.00)

HANDBAL

Mannen Hoofdklasse: Achilles – LHV (za 20.40).

HOCKEY

Mannen

1D: AMHC - Kromhouters (zo 14.45).

2D: Zevenaar – Mezen (zo 14.45).

Vrouwen

2D: AMHC – Leusden (zo 12.45), Ares – Deventer (zo 12.45).

VOLLEYBAL

Mannen

Eredivisie: Dynamo – Vocasa (za 20.00), ZVH – Dynamo (zo 15.30, eerder gestaakt bij 0-1)

Tweede divisie: VVH - DIOS (za 15.00).

Vrouwen

Eredivisie: Flamingo’s – Alterno (zo 15.30).

Topdivisie: Dynamo – Sudosa-Desto (za 16.30).

WATERPOLO

Mannen

Derde divisie C: De Reest – Aquapoldro (za 15.00), Neptunia’24 – Nunspeet (za 18.40)

Oost, eerste klasse A: De Grunte – Triton Putten (za 21.45), ZEW en Woelwaters vrij