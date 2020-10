Topschaatsers Ronald, Femke en Wesly tien dagen opgesloten: hilarische video's

Voorwaarts en Wijhe zwetend naar winst, ook zege voor Lettele

4 oktober Het was zweten op het einde, zei coach Kira Overmars, maar Voorwaarts wist ook de tweede wedstrijd in de tweede divisie te winnen. In Maasbree werd BSAC met 28-29 nipt verslagen. ,,We waren kwalitatief de betere ploeg en daar hadden we iets meer van uit moeten gaan. Onze snelle tegenaanval was te gehaast en de afronding moest secuurder, maar we zijn wel goed blijven vechten.”