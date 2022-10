Topschutter Bruinekreeft helpt De Meeuwen met 14 treffers langs SKF

„Aanvallend liep het nog niet zo, dus het is lekker dat we nu 22 goals maakten en dat we de oude Jarin weer zagen”, zegt coach Ruud Willemsen. ,,Wat hij bij Oranje laat zien, doet hij af en toe bij ons. Hij begon gemakzuchtig maar toen hij hard ging werken en bewuste acties ging maken, was hij de speler die we willen zien.”

Uitblinkers

De verdediging, normaal een sterk punt bij De Meeuwen, was de eerste helft echter ondermaats. „We kwamen 0-4 achter en zeven van de tien goals gaven we weg omdat we gemaakte afspraken niet nakwamen. Daar was ik goed kwaad over, want dan kun je trainen wat je wil...”