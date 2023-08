Topsporters aan start van Spektakel van Steenwijk, maar niet alleen wielrenners: ‘We hebben wel plek voor hem’

Schuttert strikt wereldtop, maar weet ook dat bomen niet tot in hemel reiken: ‘CSI Ommen is topsport, show en spektakel’

Show en spektakel, de beste ruiters van de wereld, topsport op hoog niveau. Het internationale paardensportevenement CSI Ommen koestert zijn status en succesformule. Maar eenvoudig is het na corona allemaal niet om een prestigieus en prijzig hippisch evenement in de benen te houden. Oprichter Hendrik-Jan Schuttert over succes, trots en twijfel.