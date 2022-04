Toptennis is terug in Apeldoorn dankzij talenten van deze club: ‘Onwijs gaaf’

Jörgen ten Hove loopt als trainer-coach al 35 jaar mee in de tenniswereld en heeft ook het laatste Daisy-team in de hoofdklasse nog meegemaakt. ,,Dat is alweer zo’n tien à elf jaar geleden. Toen hadden wij onder andere Wesley Koolhof nog in het team. Die staat momenteel nummer 14 op de wereldranglijst voor dubbelspelers. En ook dit jaar hebben we weer zo’n lichting waar we in de toekomst nog heel veel gaan horen.”