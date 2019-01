Topvolleybal Zwolle moet zich richten op play-outs

HANDBAL Handbal­sters Wesepe opgelucht na vierde zege

12 januari De handbalvrouwen van Wesepe pakten tegen TVO (28-23) hun vierde zege van het seizoen. Hoewel de opluchting groot was in het Weseper kamp, in een seizoen waarin de ploeg op de voorlaatste plaats in de kelder van de hoofdklasse B vertoeft, legde TVO opnieuw de defensieve zwaktes van Wesepe bloot.