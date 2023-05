Trainer van hockeyers Zwolle: ‘Speelden vanaf het begin een kansloze wedstrijd’

Door de resultaten op de andere velden blijft het voor de mannen van Alex Mulder spannend tot het einde van het seizoen. De wedstrijd van aankomend weekend tegen Hilversum kan bepalend gaan worden.

,,Vanaf het begin speelden we een kansloze wedstrijd”, zag Mulder. ,,We hadden afgesproken om het veld klein te houden en compact te verdedigen, maar door een individuele fout kwamen we al snel op achterstand. En binnen tien minuten was het al 2-0.”

Een monsterscore leek in het verschiet, maar de ploeg herpakte zich wel. ,,In de tweede helft kregen we nog best een paar kansen, alleen die konden we niet benutten. Er speelden weer een aantal junioren mee, die dat overigens prima deden. Ze komen alleen nog wat tekort op dit niveau.”

Tegen Hilversum zal Zwolle uit een ander vaatje moeten tappen. Mulder verwacht dan wel Ward Maakal terug in de selectie: ,,Hij zal waarschijnlijk weer kunnen spelen, alleen kan hij ook in zijn eentje het verschil niet maken. Als we doen wat we in onze mars hebben, dan kunnen we winnen van Hilversum.”

Grotere cijfers

De vrouwen wonnen nipt van Ede: ,,Het bleef lang spannend”, vond Joris Boone. ,,Gezien de kansen hadden we met grotere cijfers kunnen winnen. We hebben volwassen gespeeld, maar hopelijk maken we het de volgende week eerder af.”

Namens de ploeg van Boone waren Annelin Grootendorst, Sophie Locht en Marise Veurink doeltreffend.