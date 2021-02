Trainers Overmars en Clarijs blijven bij Voorwaarts

Landstede Hammers achter­haalt Heroes als niemand er nog op rekent

21 januari Voor het eerst in een kleine drie maanden speelt Landstede Hammers weer een thuiswedstrijd. In de hoop dat het basketbalseizoen dit keer wel normaal afgemaakt kan worden. In een hal zonder publiek wordt Heroes na een lange inhaalrace op de valreep nog achterhaald (73-71).