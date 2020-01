Trainersduo helpt volleyballers van Avior in rustig vaarwater

Twee kapiteins op één schip, dat werkt niet, zou je zeggen. Het trainersduo Jansen/Sparreboom bewijst bij de volleyballers van Avior dat het kan, met de verrassende derde plaats in de tweede divisie B tot gevolg.

Ze besluiten na twee jaar als assistenten van De Bevers in Lemelerveld de handen ineen te slaan. Het vaderschap zorgt ervoor dat Olstenaar Jeroen Jansen (47) en Schalkhaarder Ron Sparreboom (45) afzonderlijk eigenlijk niet de tijd voor hebben om driemaal langs de lijnen te staan.

Dat Avior voor dit duo kiest als opvolgers van Justin Sombroek, die met de Deventer volleyballers roemloos degradeert uit de eerste divisie, is niet zo gek. Hun eerste gezamenlijke klus bij het Zwolse SVI is namelijk meteen een succes. De denker Jansen en de impulsieve Sparreboom promoveren in het eerste seizoen naar de tweede divisie en handhaven zich het seizoen erop.

Geen wonderduo

Jansen noemt het echter tactisch en technisch geen wonderduo. ,,We hebben geen perfect tactisch plan en trainen ook niet tot in de perfectie. Bij sommige spelers maak je van hun passing geen 9. Dan moet je tevreden zijn met een voldoende. Zolang die maar elke wedstrijd wordt gehaald.”

De twee weten dat het bij een club als Avior niet alleen om volleybal draait. ,,Het blijft een hobby, dus serieus wanneer het moet en ontspannen wanneer dat kan. Toen we aan het begin van het seizoen met 4-0 wonnen van VVH, zei ik halverwege de wedstrijd: als we met maximale cijfers winnen, betaal ik al het bier bij Davo. Dat heb ik toen gedaan. Iedereen lag in een deuk.”

Beiden speelden in het verleden bij voorganger SVS, hun terugkeer voelt dan ook als thuiskomen. Jansen was zelfs nog even trainer van Sparreboom bij het tweede team, toen de speler het eerste verliet.

Klein wonder

Promotie lijkt uitgesloten, ondanks de sensationele 4-0 zege op titelkandidaat Renswouw afgelopen weekend. Het sterk verjongde Avior is de ‘best of the rest’ dit seizoen, al houdt Jansen desondanks rekening met een klein wonder. ,,Er zijn gekkere dingen gebeurd, met teams die zich terugtrekken bijvoorbeeld. Dus je moet met zoiets rekening blijven houden.”

Toekomstvisie

Met de steun voor de twee kapiteins zit het wel snor binnen de club, aangezien de twee binnenkort met het bestuur om de tafel gaan over een langer verblijf. Jansen: ,,We zijn hier niet gekomen om na één jaar weer weg te gaan. Of de hele selectie moet aan het eind van het seizoen toedeloe zeggen. Maar daar lijkt het niet op.”