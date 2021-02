Trainersduo Jansen/Sparreboom willen karwei afmaken en verlengen contract bij Avior

Voorspelling Schaatstop uit Oost-Nederland vanaf vandaag in actie op WK Afstanden: dit zijn hun kansen

12 februari Het WK Afstanden gaat voor de schaatstop uit Oost-Nederland vanaf vandaag écht beginnen. Het moment waar het voor deze langebaanschaatsers allemaal om gaat dit gekke seizoen. De laatste wedstrijd van de internationale bubbel in en rond Thialf in Heerenveen is meteen de belangrijkste. Gaan Thomas Krol, Carlijn Achtereekte en Ronald Mulder voor goud? Een voorspelling.