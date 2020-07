Trampolinespringster Romee Pol uit Putten stopt: ‘Tijd om een nieuwe weg in te slaan’

In 2017 kwam Pol terug op het hoogste niveau na jaren van afwezigheid. Sindsdien deed ze mee aan onder andere de EK van 2018 en twee WK’s (2018 en 2019). Ook sprong ze in 2019 naar twee vijfde (individueel en synchroon) plaatsen bij de European Games in Minsk.

De Sparta-springster zal zich nu richten op haar toekomst. ‘Soms is het tijd om een nieuwe weg in te slaan’, schrijft ze op haar Instagram-pagina. ‘Het was een lastige beslissing, maar voor mij is het de juiste tijd om te stoppen en me te focussen op de toekomst’.