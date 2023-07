Tranen van geluk bij Hierdense amazone Skye Morssinkhof na EK-brons: ‘Een droomafsluiting’, zelfde kleur medaille voor Dalfsenaar Nanning

Kickboksen Zwolse kickbokser Tariq Osaro is de nieuwe interim-wereldkam­pi­oen en vecht tegen Rico Verhoeven: ‘Ik kom voor de belt!’

Kickbokser Tariq Osaro (27), geboren in Zwolle, is zijn woord nagekomen. In een uitverkocht Ahoy met grotendeels Kroaten als publiek, sloeg hij zwaargewicht Antonio Plazibat knock-out. Vanaf nu is Osaro de nieuwe interim-wereldkampioen en neemt hij het in november op tegen wereldkampioen Rico Verhoeven.