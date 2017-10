Triton krijgt flink pak slaag van Nunspeet

De promovendus kwam er in eigen huis geen moment aan te pas en verloor met grote cijfers (6-18) van Nunspeet. ,, Voor mij was dit een droomwedstrijd en we zaten er allemaal lekker in ”, zei Nunspeet-coach Dennis Kuipers. Een heel ander geluid viel op tekenen in het verliezende kamp. ,,Het was puur ruk”, vond Triton-keeper David Kras. ,, Niemand zat in de wedstrijd en ik snap er helemaal niks van. Alles wat we de vorige wedstrijden goed gegaan hadden, was nergens te zoeken."