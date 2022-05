TTV de Brug schrijft geschiedenis na bizarre ontknoping

Het is kwart over twee, zaterdagmiddag. Plaats van handeling, het clubhuis van TTV de Brug in Apeldoorn. Barmannen Jeroen Reuvers en Ewoud van Velzen zijn de enig aanwezigen. Niets wijst erop dat over drie kwartier in het thuishonk het dak eraf kan gaan. Of de Brug of Scylla uit Amsterdam, zal die middag de kampioenschaal omhoog mogen houden.