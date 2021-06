Turnster Elze Geurts uit Raalte gaat als reserve tóch naar Tokio: ‘Ik werd beter en beter’

,,Als iemand dit een jaar geleden had voorspeld, dan had ik gelachen”, zegt turnster Elze Geurts (26) uit Raalte, die zondag door bondscoach Bram van Bokhoven werd aangewezen als reserve voor de Olympische Spelen.

Zaterdag, na de tweede kwalificatiewedstrijd in Rotterdam, voorzag turnster Elze Geurts al een reserverol. ,,Voor mij is het daarom geen verrassing. Maar ik denk dat niemand zag aankomen dat ik een van de zes plekjes zou innemen”, zei Geurts, samen met Naomi Visser reserve in Tokio. De ploeg bestaat verder uit Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Sanne Wevers en Lieke Wevers.

De turnster van Turnz Amsterdam begon als outsider aan het olympische traject. ,,Ook voor mij was het tot een maand of vier geleden geen realistisch denkbeeld. Een jaar geleden was het zelfs ondenkbaar.” Geurts moest zich eerder dit jaar immers eerst nog terugvechten in Oranje. Een maand geleden werd ze door de bondscoach als laatste toegevoegd aan de olympische trajectselectie, waardoor ze kon meestrijden om een ticket voor Tokio.

Ze verraste twee weken geleden met een overwinning tijdens de eerste kwalificatie, maar door drie valpartijen eindigde ze tijdens de tweede kwalificatie op plek acht. ,,Zaterdag had ik een grote misser aan brug, maar verder heb ik zeven goede oefeningen gedraaid. Ik heb er alles aan gedaan, verwijt mezelf niets. Het is jammer dat ik het net niet heb gehaald.”

Ondenkbaar

Op 11 juli reist ze als reserve wel mee naar Azië. Die reis begint met een trainingsstage in Chiba, een plaatsje in Japan. ,,We trainen daar met z’n zessen, tot het team naar het olympisch dorp vertrekt. Dan verblijven wij waarschijnlijk in een ander hotel. Door de coronamaatregelen is het wat ingewikkelder, maar feit is dat we daar tot 24 uur voor de wedstrijd zijn.”

Dat ze deze zomer naar Tokio gaat, had ze niet verwacht. ,,Als iemand dit een jaar geleden had voorspeld, had ik erom gelachen”, zei Geurts. Een terugkeer in Oranje achtte ze onmogelijk. Vooral toen de coronapandemie Nederland in de greep had en de trainingshal door de lockdown gesloten werd. ,,Iedereen met een A-status kon de hal in, maar ik niet. Toen de Nederlandse turnsters centraal trainden, mocht ik daar niet bij zijn omdat ik niet in Oranje zat.”

Toch bleef ze hoop houden. ,,Het was een onzekere periode. Zelf wist ik dat ik het niveau had, maar het vraagt veel geloof in jezelf om door te zetten als je er niet bij hoort.”

Eindelijk erkenning

Hoewel ze ‘slechts’ reserve is, overheerst vooral een gevoel van trots. ,,Vanaf 2017 heb ik heel geleidelijk stappen gezet. Ik werd beter en beter. Dat het nu samenvalt, is mooi.”

De 26-jarige turnster erkent dat de komst van coach Aimee Boorman haar geholpen heeft. Boorman was jarenlang de coach van Simone Biles, die met vier olympische titels de succesvolste turnster allertijden werd. Begin april werd Boorman aangesteld als lid van de Nederlandse damescoachstaf voor Tokio. De Amerikaanse erkende Geurts’ potentie. ,,Het was voor het eerst dat ik van een coach op het nationale niveau, buiten mijn eigen coaches om, erkenning en zelfvertrouwen kreeg. Het is fijn om te ervaren dat mensen in je geloven. En zij is niet de minste. Haar woorden hielpen me te blijven geloven in mezelf.”