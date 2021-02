Turnster Van Disseldorp verkast naar Topsport Noord

Richard Veenstra uit Ossenzijl plaatst zich na lange dag voor finaleron­de Q-school PDC

11 februari Richard Veenstra is goed begonnen aan European Q-School in het Duitse Niedernhausen. Door de vijf zeges in Duitsland blijft Veenstra kans houden op een tourkaart voor de PDC Tour. De darter uit Ossenzijl plaatste zich na een lange dag voor de finaleronde, die van 14 tot en met 17 februari wordt gehouden in Niedernhausen.