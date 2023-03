Twee maanden na ziekmelding is er duidelijkheid: Van den Belt en Zwolse basketballers na dik 25 (!) jaar uit elkaar

met video Emoties galmen nog na in Apeldoorn door sensatione­le race Femke Bol: ‘Zie, deze baan is wél goed!’

Ze konden hun ogen niet geloven. En op ‘the day after’ zijn organisatoren en commentatoren van het NK atletiek nog steeds in extase van het wereldrecord van Femke Bol op de 400 meter. Naast de blijdschap is de razendsnelle tijd volgens de beheerder van de arena hét bewijs dat de baan, waar veel kritiek op is geweest, van goede kwaliteit is. ,,Het is de bevestiging van waar ik al 15 jaar achter sta.’’