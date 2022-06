Twee puntjes voor Rio Olofsen tijdens de TT van Assen: ‘Ik ben zeker niet tevreden’

Olofsen had eerder dit seizoen alleen in Oschersleben punten gescoord en hoopte in Assen op betere tijden. ,,Maar het zat er niet in dit weekeinde. Ik kan hier niet tevreden over zijn.’’ De Harderwijker snoepte in de eerste manche een punt weg voor de neus van de Zwitser Maxime Schmid en vocht in de tweede race tot en met de finishvlag om het laatste punt met Delano Greven. Het voelde als een schrale troost. ,,We hadden voor de tweede wedstrijd ook een fout gemaakt met de gearing, waardoor we niet verder naar voren kwamen.’’