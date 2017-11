Twee talenten naar wegteam Beat Cycling Club

Ares geeft niet thuis tegen Apeliotes

19 november De hockeyvrouwen van Ares pakten na drie opeenvolgende nederlagen eindelijk weer eens een punt door thuis met 1-1 gelijk te spelen tegen Apeliotes. ,,We gaven niet thuis”, vond coach Bob Janssen. ,,Ik zag geen vechtlust. We kunnen veel meer dan we lieten zien en dat vind ik jammer. Ares was een god van de oorlog. Dan moet je dan ook laten zien in veld en dat hebben we niet gedaan. ”