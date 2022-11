Tweede verlies op rij voor volleyballers van Dynamo, Smash ‘70 plaatst zich voor play-offs

Amateurvoetbal

Korfbal

Unitas verloor de eerste thuiswedstrijd in de Korfbal League met 18-25 van PKC. De grootmacht uit Papendrecht maakte de tweede helft het verschil. De Harderwijkse korfballers wisten door hard te werken aan te haken en knokten zich van 5-9 terug naar 9-10. Halverwege was het verschil nog te overzien (10-12). Na rust bleef de thuisploeg voor een volle sporthal tot 12-13 in de race. Daarna was het toch de kwaliteit van PKC die de doorslag gaf. De reboundkracht van de bezoekers zorgde ervoor dat het verschil steeds verder opliep naar 14-21. In de slotfase kon Unitas door Mark Kreikamp nog wat terugdoen. Unitas stapte onder applaus van het publiek van het veld.

Korfbal League: Unitas - PKC 18-25 (10-12). Scores Unitas: Thomas Hoekstra 4 (1 strafworp), Renee Havenaar 3, Mark Kreikamp 3, Noah Bijsterbosch 2, Laura van Winkoop 1, Mike van Boen 1 (1), Sabine Verhoef 1 (1), Lara Kreikamp 1,Laura van Winkoop 1, Jules Verweij 1.

Volleybal

Mannen

Van crisis is nog geen sprake bij de mannen van Dynamo maar het 3-1 verlies tegen SSS dat daardoor ook de koppositie van de Apeldoorners overnam, noopte wel tot een flinke nabespreking. Aanvoerder Joris Berkhout sprak over een spiegel die trainer Redbad Strikwerda zijn ploeg na afloop voorhield. ,,De trainer gaf aan wat het niveau is dat we in wedstrijden moeten laten zien en op welke punten we dat vandaag niet deden.” Ondanks dat Dynamo flink wat geblesseerden kent, wilde Berkhout het daar toch niet op gooien: ,,We maakten vandaag individueel gewoon veel te veel fouten. Als je alles bij elkaar telt misschien we twee sets aan punten die we zomaar weggeven. Dan kun je wel op voorsprong komen, maar geef je het daarna ook heel snel gewoon weer weg.”

Eredivisie: SSS - Dynamo 3-1 (25-21, 25-22, 21-25, 28-26)

Met veel publiek uit Elburg op de tribune pakte EVV een punt in Kampen tegen Reflex. Daar had coach Henoch Snuif vooraf voor getekend. „Door blessures en afwezigen was de basis op drie plekken gewijzigd, maar daar is de ploeg super goed mee omgegaan. Ze gingen vol energie de wedstrijd in en overbluften Reflex de eerste set. De tweede set werden we eraf geserveerd en ook de vierde set kwamen we niet onder de druk uit. De derde set won onze energie het van de kracht van Kampen en ook de vijfde set was een mooi gevecht. Bij 13-13 waren zij net de gelukkigste.”

Topdivisie A: Reflex - EVV 3-2 (18-25, 25-13, 24-26, 25-15, 18-16).

VVH bezorgde koploper Pegasus de eerste nederlaag in de competitie: 3-1. ,,Een succeservaring, dat was erg leuk voor die jongens’’, genoot trainer Wouter Gaillard van de Harderwijkse volleyballers, na verlies van de eerste set acht punten achter kwamen in de tweede. „Volleyballen kunnen ze wel, maar de mentaliteit moet ook goed zijn. We bleven niet hangen in fouten, het eerst volgende punt was weer het belangrijkst. Er was veel plezier en sfeer. Dat hebben ze daarna drie sets volgehouden tegen een goed team.”

Eerste divisie A: VVH - Pegasus 3-1 (21-25, 25-21, 25-23, 25-19).

De mannen van Alterno zijn de koppositie in de tweede divisie tot op twee punten genaderd. Zaterdagmiddag bleek laagvlieger Aetos geen partij voor de mannen van Wouter Langendijk die zag dat zijn ploeg stroefjes uit de startblokken kwam. ,,Het ging al met al toch wat minder gemakkelijk dan gehoopt. We lijken patent te hebben op het slecht van start gaan. Gelukkig komen we dan naarmate de set vordert telkens wel op stoom, zodat we met voorsprong aan de big point kunnen beginnen.” Ondanks dat mindere begin kwamen de Apeldoorners niet in de problemen en werd bovendien de bonusset verzilverd.

Tweede Divisie B: Alterno – AETOS 4-0 (25-19, 25-18, 25-22, 25-18).

Vrouwen

De vrouwen van Dynamo liepen in Utrecht tegen de tweede nederlaag van het seizoen aan. Utrecht was met 3-0 veel te sterk voor de ploeg van trainer Arjen Schimmel, die het in de zesde competitiewedstrijd moest doen zonder aanvoerster Caya van Cooten. ,,Caya is donderdag na de training gevallen en heeft een scheurtje in haar schouder opgelopen. Het is nog onduidelijk hoelang ze niet mee kan doen, maar dat we haar missen was vandaag al wel duidelijk”, verklaarde Schimmel na afloop. Volgens de coach van de Apeldoornse vrouwen was zijn ploeg door het gemis van Van Cooten extra gespannen en dat kwam het spel van zijn ploeg niet ten goede. ,,Toch wil ik het niet als excuus aanvoeren want we moeten het ook zonder Caya kunnen. Zowel serverend als ook passend was het vandaag gewoon niet goed genoeg.”

Eredivisie: VV Utrecht - Dynamo 3-0 (25-12, 25-20, 25-10)

De vrouwen van Alterno zijn de nieuwe koploper in de topdivisie A, hoewel Krekkers met een wedstrijd minder gespeeld, daar nog overheen kan komen. Tegen middenmoter Sudosa uit Assen zag trainer Wilfried Groothuis dat zijn ploeg zowel serverend als aanvallend een klasse beter was dan de huidige nummer 8. ,,In de eerste set ging het nog tot de 20 punten nog gelijk op maar daarna vond ik ons duidelijk de betere ploeg. In de laatste set kregen we het bij 21-11 nog even moeilijk toen we het een rotatie lang even niet meer hadden, maar uiteindelijk hebben we de klus toch redelijk eenvoudig weten te klaren.”

Topdivisie: Alterno – Sudosa/Desto 2 3-0 (25-22, 25-16, 25-20)

Handbal

Mannen

De handballers van Achilles hebben de eerste punten van het seizoen verloren. In Drenthe was HVC in de topper in de tweede divisie met 27-17 te sterk. Achilles kreeg geen grip op de tegenstander, die met hars speelde. In het begin ging het duel nog gelijk op, maar daarna verloor Achilles de greep op de wedstrijd. „Tachtig procent van onze spelers is er niet aan gewend om te spelen met hars en dat maakt dan toch het verschil. Daardoor moet je in de aanval alles uit stilstand doen, terwijl wij het juist van de snelheid moeten hebben”, gaf trainer David Versloot aan. „Vaak begonnen we de laatste weken minder en konden we het nog recht trekken, nu zat dat er niet in.”

Tweede Divisie D: HVC - Achilles 27-17

Hockey

Mannen

1e klasse A: AMHC – AMVJ (zo 14.45), Athena – Hattem (zo 14.45).

De Mezen won met 1-3 van Leusden en kwam op twee punten van de nummer drie. „We speelden een heel goede eerste helft, we hadden controle over de wedstrijd’’, aldus coach Thomas Foppen. Na een strafcorner van Bart Schopman viel in het tweede kwart de 0-1. Snel na rust scoorde Steven Rombeek, ook B-speler Jesse Budding scoorde in het derde kwart. „Het laatste kwart ging Leusden forceren, maar hebben wij heel sterk verdedigd en het volwassen uitgespeeld.’’ Vrijdag won de ploeg in de beker van Druten. „We gaan nu de winterstop in en kunnen terugkijken op een heel goede eerste seizoenshelft.”

2e klasse A: Leusden - De Mezen 1-3 (1-1). Doelpunten De Mezen: Bart Schopman, Steven Rombeek, Jesse Budding.

Vrouwen

2e klasse B: AMHC - Civicum (zo 12.45).

Tafeltennis

De tafeltennissers van Smash’70 hebben zich weten te plaatsen voor de play-offs. In een spannende wedstrijd kwam het allemaal aan op de allerlaatste game. Die ging met 11-8 uiteindelijk naar de ploeg uit Hattem waardoor er net één puntje meer werd gehaald dan concurrent Maashorst. Gerben Last gaf alle credits aan Laurens Tromer: ,,Laurens heeft het vandaag echt voor ons gedaan. Zijn beide enkelpartijen gewonnen en ook nog eens met Lauric Jean de dubbel gepakt.” Over twee weken speelt Samsh de halve finale tegen Taverzo en Last acht zijn ploeg in dat duel zeker niet kansloos. ,,Als we zo spelen als we vandaag gedaan hebben, dan kunnen we van elke ploeg winnen.”

Eredivisie: Combilo TOGB - van Wijnen Smash ‘70: 4-3. Scores Smash’70: Jean 1, Tromer 2, Lauric/Tromer 1.

Een onverwachte meevaller voor de tafeltennissers van De Brug in hun strijd tegen degradatie. Tegenstander Pecos kwam zaterdagmiddag met slechts twee spelers opdraven, waardoor de Apeldoorners automatisch al drie punten in de tas hadden. De overige zeven partijen gingen tegen de ploeg die het kampioenschap al op zak had, echter verloren. Concurrent Taverzo 3 haalde slechts twee punten tegen Kampenion. Beide ploegen mogen volgende week in een onderling duel gaan uitmaken wie er in de tweede divisie mag blijven en wie er degradeert. Waldo Hagenaars was er blij mee: ,,We lopen een puntje uit op de concurrent waardoor we volgende week met vier punten voorsprong aan de laatste wedstrijd van het seizoen beginnen.”

Tweede divisie: De Brug – Pecos: 3-7. Drie punten doordat Pecos met slechts twee van de drie spelers aantrad.

Rugby

De mannen van The Rams hadden weinig moeite met Waterland en gaan door de ruime zege momenteel aan de leiding in de tweede klasse Noord. De doelstelling was om dit seizoen eens niet in de onderste regionen te belanden, maar nu blijkt een plaats bij de bovenste vijf al zo goed als zeker: ,,We hebben vandaag verdiend gewonnen in een wedstrijd die met name door de weersomstandigheden rommelig verliep. Het was koud en nat maar wij gingen daar het beste mee om.”

2e klasse Noord: RC Waterland- RFC The Rams 14-35

Zaalvoetbal