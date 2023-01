Uitgedund maar getergd Kwiek pakt volle buit tegen SEW: ‘Deze overwinning voelt heel lekker’

Het waren bijzondere weken, vond Kwiek-trainer Arjan Averink. „Het was continu raak. Eerst Daphne en daarna Lynn, dat ging allemaal heel snel. Het was voor ons zaak om het spul bij elkaar te houden. Dat is gelukt. We waren in deze wedstrijd zo getergd, dat merkte je aan alles. We gingen volle bak voor de punten, niemand verzaakte. Deze voelt heel lekker.”

Elisa Marsman toonde een waardig opvolger te zijn voor Luchies. In de opbouwrij zette de jonge Raaltese de lijnen uit en ze scoorde zelf drie keer. Voor Holtman werd geen vaste vervanger aangewezen. Averink: „We hebben ook belangen bij ons tweede team, daar kunnen we niet nog meer speelsters weghalen. Daarom hebben we een rotatiesysteem ingesteld. Dit keer deed Isa Lokate mee, een volgende keer wellicht iemand anders.”

Brandalarm

In de Wognumse sporthal kon niets Kwiek van de wijs brengen, zelfs loeiende sirenes niet. In de beginfase bleef het brandalarm afgaan, waardoor de wedstrijd ruim een kwartier werd stilgelegd. Averink: „De start van de wedstrijd liet ook al op zich wachten. SEW moest allerlei plichtplegingen doen die ook prima in de rust hadden gekund. Dat brandalarm haalde ons even uit de concentratie, maar nadat we weer aangehaakt waren, trokken we de wedstrijd naar ons toe.”

Hoekspeelster Floor Liefers blonk uit met elf scores en keepster Joy Maatman onderscheidde zich met reddingen op cruciale momenten. Anouk van Rijssen viel uit met een ribblessure na een harde botsing met een tegenstandster.

Vrouwen, eredivisie: SEW – PCA/Kwiek 31-36 (16-15). Scores Kwiek: Floor Liefers 11, Jessica Hilbrands 5, Anouk van Rijssen 5, Elisa Marsman 3, Maron Schepers 3, Nel Veldhuis 3, Lisa Bosch 2, Floor Tutert 2, Isa Lokate, Astrid Uitslag.